Мостовой: «Краснодар» немного дрогнул, ему не хватает класса

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой оценил уровень «Краснодара» после потерянного лидерства в Премьер-лиге.

«Краснодар» немного дрогнул, а «Зенит» просто воспользовался этим. Команде Ивича не хватает класса, плюс сейчас Кордобу дисквалифицируют на пару матчей, и все, без него и с ним — это две разные команды», — приводит слова эксперта «РБ Спорт».

По мнению Мостового все команды в РПЛ близки по уровню, отметив близость клубов в верхней части таблицы и набранный многими ход.

Напомним, что в 16-м туре «Краснодар» потерял первое место в Российской премьер-лиге, уступив «Уралу». «Зенит» опережает «быков» на одно очко.