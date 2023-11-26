Форвард «Урала» Шеттине подвёл итоги матча против «Краснодара»

Нападающий «Урала» Гильерме Шеттине высказался о победе над «Краснодаром» (3:1) в матче 16-го тура Российской премьер-лиги.

Игрок отметил, что это очень важная победа в плане психологии, ведь до матча против «быков» у уральской команды была серия из девяти игр без побед, и это очень влияло.

«Мы были грустные и подавленные. Сейчас мы вернулись и идем вперед. По моему мнению, против лучшей команды РПЛ «Урал» показал большую силу»,- приводит слова Шеттине Metaratings.ru.

Подопечные Виктора Ганчаренко после 16 туров занимают 11-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 19 очков.