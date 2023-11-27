Агент рассказал о состоянии защитника «Краснодара» Тормены после матча с «Уралом»

Рафаэль Норманд, агент защитника «Краснодара» Витора Тормены, рассказал о состоянии своего клиента после матча 16-го тура РПЛ против «Урала» (1:3).

Напомним, в концовке первого тайма бразилец столкнулся головами с вратарём своей команды Матвеем Сафоновым, после чего был сразу же заменён.

«Слава Богу, всё обошлось и с Витором всё в порядке. Его здоровью ничего не угрожает», — приводит слова агента Sport24.

В текущем сезоне 27-летний Тормена провёл за «Краснодар» 14 матчей, не сумев отметиться в них результативными действиями. После 16 туров РПЛ «быки» занимают второе место в турнирной таблице, отставая от первого «Зенита» на одно очко.