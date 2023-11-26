​Кордоба после красной карточки пытался попасть в судейскую комнату

В воскресенье «Краснодар» потерпел гостевое поражение от «Урала» со счётом 1:3. Уже после финального свистка красную карточку получил форвард «быков» Джон Кордоба – его удалили за оскорбительное поведение в отношении официального лица (судьи).

Как сообщает «Матч ТВ», после игры Кордоба пытался попасть в судейскую комнату на стадионе в Екатеринбурге. Впрочем, сотрудники «Урала» и «Краснодара» помешали футболисту.

Отмечается, что Кордоба пытался узнать, за что ему показали красную карточку.

«За что вы так поступили с моей командой?» - спрашивал футболист на повышенных тонах, но без оскорблений.

Как известно, «Краснодар» по итогам 16-го тура потерял первое место в турнирной таблице - на вершину вырвался «Зенит».

​Стало известно, за что Кордоба получил красную карточку после матча