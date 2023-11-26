Деменко: Я не ожидал от «Краснодара» такой игры

Бывший игрок «Краснодара» Максим Деменко высказался о прошедшем матче 16-го тура Российской премьер-лиги, в котором «быки» на выезде потерпели поражение от «Урала» (1:3).

Эксперт отметил, что не ожидал от подопечных Владимира Ивича такой игры, ведь команде очень важно было победить уральскую команду, чтобы оставаться в лидерах турнирной таблицы.

«То, что сегодня показал «Урал», это его заслуга, команда проигрывала и показала характер. Если взять игру «Краснодара», то разочаровала меня. Это худшая игра в этом сезоне», - приводит слова Деменко Vprognoze.ru.

Напомним, что после поражения «Краснодар» опустился на вторую позицию, уступив лидерство «Зениту».