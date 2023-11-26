​«Урал» выиграл матч РПЛ впервые с лета

В воскресенье «Урал» смог, наконец, порадовать своих болельщиков. Команда Виктора Ганчаренко в родных стенах обыграла «Краснодар» со счётом 3:1.

Таким образом, прервалась серия «Урала» без побед в чемпионате России. В итоге она составил 10 матчей (три ничьи, семь поражений).

В прошлый раз «Урал» выигрывал матч Премьер-лиги ещё 19 августа. В тот день «шмели» обыграли «Балтику» на выезде (1:0).

В 2023 году «Уралу» осталось провести два гостевых матча чемпионата России – против «Пари НН» (2 декабря) и «Локомотива» (8 декабря).