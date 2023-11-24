Бывший игрок «Краснодара» Вандерсон: «Галицкий заслужил титул»

Бывший игрок «Краснодара» Вандерсон выразил мнение, что президент южного клуба Сергей Галицкий заслужил победу в чемпионате России.

Напомним, что после 15 туров РПЛ «быки» занимают первое место в турнирной таблице, набрав 32 очка. Второй «Зенит» «Краснодар» опережает на два балла.

«Кто точно заслужил титул, так это президент Галицкий! Сейчас у «Краснодара» сильный состав, они идут за чемпионством. У клуба хорошая инфраструктура, президент, директор. Игроки могут полностью сконцентрироваться на футболе», — цитирует Вандерсона «Чемпионат».

Свой ближайший матч «Краснодар» проведёт 26 ноября против «Урала». Начало этой встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.