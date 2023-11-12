Якимов: «Если «Краснодар» продолжит играть так, как сейчас, то все шансы на чемпионство есть»

Игрок «Факела» Вячеслав Якимов, ранее выступавший за «Краснодар», оценил шансы «быков» выиграть текущий розыгрыш чемпионата России.

По мнению футболиста, у «Краснодара» будет возможность выиграть РПЛ, если команда продолжит выступать так же, как сейчас.

«Конечно, способны. Если команда продолжит играть так, как сейчас, организованно, на результат, то все шансы на чемпионство есть», — приводит слова Якимова «РБ Спорт».

В 15 турах РПЛ «Краснодар» набрал 32 очка и расположился на первом месте в турнирной таблице. Своего ближайшего преследователя «Зенит» «быки» опережают на два очка.