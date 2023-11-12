Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Якимов: «Если «Краснодар» продолжит играть так, как сейчас, то все шансы на чемпионство есть»

12 Ноября 2023 • 09:27 Комментировать
Урал
...
Краснодар
26.11 14:00

Игрок «Факела» Вячеслав Якимов, ранее выступавший за «Краснодар», оценил шансы «быков» выиграть текущий розыгрыш чемпионата России.

По мнению футболиста, у «Краснодара» будет возможность выиграть РПЛ, если команда продолжит выступать так же, как сейчас.

«Конечно, способны. Если команда продолжит играть так, как сейчас, организованно, на результат, то все шансы на чемпионство есть», — приводит слова Якимова «РБ Спорт».

В 15 турах РПЛ «Краснодар» набрал 32 очка и расположился на первом месте в турнирной таблице. Своего ближайшего преследователя «Зенит» «быки» опережают на два очка.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Факел Краснодар Вячеслав Якимов ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 12 Ноября
10:47
Орлов назвал Сперцяна лучшим игроком матча «Зенит» — «Краснодар»
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
УРАЛ КРАСНОДАР
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
12.11.23 в 14:00
Пари НН Пари НН
Балтика Балтика
2.41 3.25 3.25
Видео
12.11.23 в 16:30
Динамо Москва Динамо Москва
Оренбург Оренбург
1.61 4.40 5.60
Видео
12.11.23 в 19:00
Сочи Сочи
Рубин Рубин
2.21 3.35 3.60
Видео
12.11.23 в 19:30
Спартак Москва Спартак Москва
Ростов Ростов
1.75 4.00 4.70
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал.
Сегодня, 12 Ноября
10:58 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, кто может заменить Ганчаренко в «Урале»
10:47 · Россия. Премьер-лига
Орлов назвал Сперцяна лучшим игроком матча «Зенит» — «Краснодар»
10:42 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Ростов» находится на своём месте - в середине таблицы»
10:37 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Спартак» со своими возможностями должен претендовать на чемпионство»
10:30 · Россия. Премьер-лига
Шелия - о матче с «Локомотивом»: «Первый тайм был ужасный»
10:30 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Зенита» Алип: «Мы пока не пропустим — не проснёмся»
10:12 · Россия. Премьер-лига
Геркус - о матче «Зенита» и «Краснодара»: «Важнейшая ничья для борьбы на дистанции»
10:07 · Россия. Премьер-лига
Сулейманов: «Локомотиву» по силам попасть в топ-3»
09:58 · Россия. Премьер-лига
Калинин: «Асхабадзе говорил, что задача «Факела» — не вылететь»
09:55 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» - «Ростов»: Бубнов назвал победителя матча
09:50 · Россия. Премьер-лига
Бубнов дал прогноз на матч «Сочи» - «Рубин»
09:45 · Россия. Премьер-лига
Мостовой оценил игру «Краснодара» против «Зенита»
09:42 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Факела» Якимов — о матче с ЦСКА: «В целом у нас было преимущество, хотелось бы забрать три очка»
09:39 · Россия. Премьер-лига
Калешин подвёл итоги матча «Зенит» - «Краснодар»
09:34 · Россия. Премьер-лига
Карпукас: «Буду безумно рад возвращению Миранчука в «Локомотив»
Все новости
Рекомендуем