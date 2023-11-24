«Урал» поздравил Тарханова с присвоением звания заслуженного тренера России

«Урал» поздравил бывшего наставника команды Александра Тарханова с присвоением ему звания заслуженного тренера России.

Напомним, Тарханов возглавлял «Урал» в периоды с 2013 по 2015 год, а также с 2016 по 2018. Под его руководством екатеринбуржцы доходили до финала Кубка России.

«Сейчас, в 69 лет, он продолжает работать, занимаясь развитием юношеского футбола в футбольном клубе «Сочи». Его вклад в отечественный футбол неоценим. Гордимся Александром Фёдоровичем и желаем спортивного долголетия!» — говорится в сообщении екатеринбургского клуба.

Ранее сообщалось, что Тарханов может возглавить красноярский «Енисей».

Отметим, что именитый специалист также успел поработать в таких клубах, как ЦСКА, «Спартак», «Торпедо» и «Крылья Советов».