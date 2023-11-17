Созин назвал сценарий, при котором «Краснодар» будет биться с «Зенитом» за первое место в РПЛ

Российский футбольный эксперт Андрей Созин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» заявил, что «Краснодар» составит конкуренцию «Зениту» в чемпионате России.

«Я думаю, «Краснодар» за медали зацепится точно. Не могу сказать, что станет команда чемпионом, я был бы не против, но в тройке она будет. Если только не произойдёт такого, что Кордоба уйдёт, Сперцян. Такое теоретически возможно при хороших вариантах. Тогда будет сложнее зацепиться за первое место, но даже с такими потерями команда сможет войти в топ-3 чемпионата. Если же не потеряет, то до последнего будет биться с «Зенитом» за первое место.

Меня это не удивляет. А что тут удивительного? Абсолютно системный подход, серьёзные легионеры, присутствует российский блок – Кривцов, Черников, Волков, Сафонов. Это хорошее подспорье «Зениту», — сказал Созин.