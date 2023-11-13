Кордоба: «Сперцян — футболист европейского уровня»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба поделился мнением об игре своего одноклубника Эдуарда Сперцяна.

Ранее сообщалось, что интерес к армянскому полузащитнику проявляет туринский «Ювентус». По мнению Кордобы, Сперцян способен выступать в лучших европейских лигах.

«Сперцян футболист уровня «Ювентуса»? Да, он безусловно футболист европейского уровня, поэтому за ним следят столько команд. Очень надеюсь, что он сможет совершить этот скачок», — цитирует Кордобу Metaratings.

В нынешнем сезоне 23-летний Сперцян провёл за «Краснодар» 18 матчей, в которых забил семь голов и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Армении в 15 миллионов евро.