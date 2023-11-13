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Кордоба: «Сперцян — футболист европейского уровня»

13 Ноября 2023 • 13:41 Комментировать
Урал
...
Краснодар
26.11 14:00

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба поделился мнением об игре своего одноклубника Эдуарда Сперцяна.

Ранее сообщалось, что интерес к армянскому полузащитнику проявляет туринский «Ювентус». По мнению Кордобы, Сперцян способен выступать в лучших европейских лигах.

«Сперцян футболист уровня «Ювентуса»? Да, он безусловно футболист европейского уровня, поэтому за ним следят столько команд. Очень надеюсь, что он сможет совершить этот скачок», — цитирует Кордобу Metaratings.

В нынешнем сезоне 23-летний Сперцян провёл за «Краснодар» 18 матчей, в которых забил семь голов и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Армении в 15 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Джон Кордоба Эдуард Сперцян ещё теги

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