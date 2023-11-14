Нигматуллин: «Краснодар» нацелился на чемпионство, их время пришло

Экс-голкипер сборной России Руслан Нигматуллин оценил шансы «Краснодара» в борьбе за золотые медали в текущем розыгрыше чемпионата России.

«Зенит» на протяжении пяти лет выигрывал чемпионства. Пришло время для нового чемпиона. «Краснодар» по-настоящему нацелился на чемпионство и дает серьезный бой «Зениту». Это очень радует», — приводит слова Нигматуллина «Чемпионат».

Как считает эксперт, у «Краснодара» отличный проект, но клуб пока не смог завоевать ни одного трофея. Кажется, что сейчас время «быков» пришло, подытожил бывший футболист.

«Краснодар» под руководством Владимира Ивича впервые в истории выиграл первый круг РПЛ, сумев набрать 32 очка в 15 турах.

В следующем матче кубанский коллектив встретится с «Уралом». Игра пройдет 26 ноября в Екатеринбурге.