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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Нигматуллин: «Краснодар» нацелился на чемпионство, их время пришло

14 Ноября 2023 • 19:23 Комментировать
Урал
...
Краснодар
26.11 14:00

Экс-голкипер сборной России Руслан Нигматуллин оценил шансы «Краснодара» в борьбе за золотые медали в текущем розыгрыше чемпионата России.

«Зенит» на протяжении пяти лет выигрывал чемпионства. Пришло время для нового чемпиона. «Краснодар» по-настоящему нацелился на чемпионство и дает серьезный бой «Зениту». Это очень радует», — приводит слова Нигматуллина «Чемпионат».

Как считает эксперт, у «Краснодара» отличный проект, но клуб пока не смог завоевать ни одного трофея. Кажется, что сейчас время «быков» пришло, подытожил бывший футболист.

«Краснодар» под руководством Владимира Ивича впервые в истории выиграл первый круг РПЛ, сумев набрать 32 очка в 15 турах.

В следующем матче кубанский коллектив встретится с «Уралом». Игра пройдет 26 ноября в Екатеринбурге.  

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Зенит Краснодар Руслан Нигматуллин ещё теги

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