Алонсо: «Перед моим переездом в «Краснодар» Халк рассказал о России»

Защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо признался, что перед переездом в РПЛ о России ему рассказал нападающий «Атлетико Минейро» Халк, ранее выступавший за «Зенит».

Напомним, Алонсо перешёл в «Краснодар» в январе 2022 года из бразильского клуба за 8 миллионов евро.

«Перед моим переездом в «Краснодар» Халк немного рассказал о России, но без особенных деталей», — цитирует Алонсо «Чемпионат».

Халк выступал за петербургский клуб в период с 2012 по 2016 год. В общей сложности в составе «сине-бело-голубых» бразильский футболист провёл 148 матчей, в которых забил 77 голов и отдал 59 результативных передач.