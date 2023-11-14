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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Алонсо: «Перед моим переездом в «Краснодар» Халк рассказал о России»

14 Ноября 2023 • 13:14 Комментировать
Урал
...
Краснодар
26.11 14:00

Защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо признался, что перед переездом в РПЛ о России ему рассказал нападающий «Атлетико Минейро» Халк, ранее выступавший за «Зенит».

Напомним, Алонсо перешёл в «Краснодар» в январе 2022 года из бразильского клуба за 8 миллионов евро.

«Перед моим переездом в «Краснодар» Халк немного рассказал о России, но без особенных деталей», — цитирует Алонсо «Чемпионат».

Халк выступал за петербургский клуб в период с 2012 по 2016 год. В общей сложности в составе «сине-бело-голубых» бразильский футболист провёл 148 матчей, в которых забил 77 голов и отдал 59 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Халк Хуниор Алонсо ещё теги

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