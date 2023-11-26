Вот и сказочке конец? «Краснодар» учудил поражение от «Урала» и оставил «Зениту» первое место

Накануне «Зенит» второй раз за чемпионат выбрался на первое место таблицы РПЛ. «Краснодар» в Екатеринбурге мог исправить это и вернуть лидерство себе.

Первый круг символично завершился очным матчем двух команд, ушедших в отрыв от всех остальных. «Зенит» и «Краснодар» выясняли между собой отношения в Санкт-Петербурге. Ничья на «Газпром Арене» оставила «быков» на первом месте с преимуществом в два очка. Это открывало питерцам возможность в шестнадцатом туре обогнать «чёрно-зелёных» до матча «Краснодара» с «Уралом». И «сине-бело-голубые» воспользовались таким шансом, разгромив «Сочи».

Таким образом, «быки» подходили к выездному матчу со «шмелями», проведя на игру меньше «Зенита» и отставая от него на одно очко. Что касается «Урала», то после ничейного результата в матче «Оренбург» – «Ахмат» он знал, что точно не опустится ниже двенадцатой строчки, то есть не упадёт в зону стыков. Именно такие заботы были у «Урала», который в августе не раз добирался до первого места. Негативная серия из десяти подряд беспобедных матчей в РПЛ давала о себе знать.

Интересно, что «Урал» возглавляет бывший главный тренер «Краснодара» Виктор Ганчаренко. Что касается экс-полузащитника «быков» Юрия Газинского, то он сейчас дисквалифицирован. В линию атаки у хозяев вышли Бикфалви, Шеттине и Егорычев, тогда как Ивич сделал ставку на опробованное трио Олусегун – Кордоба – Батчи. Ганчаренко уже на старте матча пришлось менять Сиссе, которого вывел из строя Черников. А игра стала напоминать матч двенадцатого тура «Балтика» – «Краснодар».

Родные стены явно вдохновляли екатеринбуржцев, стремившихся действовать от себя. Гостям приходилось немало времени обороняться, и если бы «Урал» был поудачливей или помастеровитей, то мог бы забить к перерыву более одного мяча. В реальности «шмели» отличились в первом тайме однажды – на исходе получаса игры. Аюпов подал угловой справа, и Эмерсон головой переправил мяч в левый угол. Свой дебютный гол во втором круге, как и в первом, уральцы провели благодаря корнеру. Только летом в ворота ЦСКА Аюпов непосредственно забил, а теперь оформил результативную передачу.

Гол Эмерсона восстановил равновесие, поскольку к тому времени «Краснодар» уже минимально выигрывал за счёт удачной вылазки на 21-й минуте. Олусегун ускорился на левом полуфланге к лицевой линии, навесил оттуда на ближнюю штангу, а Кордоба оставил не у дел Итало и отправил мяч головой в сетку (0:1). Таким образом, Джон стал автором дебютного гола «Краснодара» во втором круге, как и в первом круге. «Быки» прибавили в конце основного времени первого тайма, однако без последствий для «Урала». В добавленное время столкнулись Тормена и Сафонов – обоим перебинтовали голову. И обоих потом поменяли – на Арутюняна и Агкацева соответственно.

Из раздевалки «Урал» вышел с акцентом на атаку и продавил соперника на 59-й минуте. Шеттине провёл мяч на левый полуфланг и оставил его Аюпову. Тот выдал направо в штрафную передачу на Егорычева, который легко увёл сферу от Агкацева и поразил пустой створ (2:1). Над «Краснодаром» всерьёз нависла угроза второго поражения в чемпионате, но игра у него по-прежнему не хотела ладиться. Совсем беззубо «быки» смотрелись в атаке – «шмели» имели краткое преимущество по ударам. Выпуск на двойную замену Ахметова и Кокшарова не помог Ивичу качественно преобразовать игру своей команды. Изменение было в плане того, что хозяева отошли назад, но какая разница, если гости ничего не могли придумать в созидании?

А вот екатеринбуржцы куда лучше смотрелись в контратаках и на 86-й минуте установили итоговый счёт 3:1 усилиями вышедшего один на один Каштанова. Кокшаров ещё мог сократить отставание кубанцев в счёте, однако запустил парашют выше перекладины ворот «шмелей». Итак, нынешняя команда Виктора Ганчаренко победила бывшую. «Урал» прервал десятиматчевую безвыигрышную серию в РПЛ, а «Краснодар», потерпев в Премьер-лиге второе поражение, утвердился на второй строчке. «Зенит» – единоличный лидер с преимуществом в одно очко. Вернутся ещё «быки» на лидирующую позицию или всё у них будет как всегда?

Кирилл Иванцов