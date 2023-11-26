Григорий Иванов подвёл итоги матча против «Краснодара»

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о победе над «Краснодаром» (3:1) в матче 16-го тура Российской премьер-лиги.

Спортивный функционер отметил, что команда правильно настроилась на матч против «быков», ведь все понимали, что будет тяжёлый матч против лидера чемпионата, поэтому нельзя было выйти на поле, опустив голову.

«Всегда приятно обыгрывать лидера чемпионата! Пока рано что-либо говорить, нам ещё играть и играть. Вся борьба впереди», - приводит слова Иванова «Чемпионат».

Уральский клуб после 16 туров занимает 11-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 19 очков, опережая зону стыковых игр на пять баллов.