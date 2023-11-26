Булыкин: Не думаю, что «Краснодар» надолго задержится в тройке

Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин подвёл итоги матча 16-го тура Российской премьер-лиги, в котором «Краснодар» на выезде потерпел поражение от «Урала» (1:3).

Экс-игрок сборной России считает, что «быки» показывают нестабильную игру, ведь у них отсутствуют мощные игроки, как в других клубах, также у них несильная скамейка запасных.

«Там преследователи все московские клубы, которые после зимней паузы буду выглядеть очень хорошо. Если «Краснодар» собирается на что-то претендовать, но нужно расширить скамейку хорошими трансферами и подготовиться к весне», - приводит слова Булыкина Vprognoze.ru.