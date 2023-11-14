Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Представитель Оласы рассказал об адаптации игрока в «Краснодаре»

14 Ноября 2023 • 12:40 Комментировать
Урал
...
Краснодар
26.11 14:00

Представитель агентства Sport Business, которое ведёт дела защитника «Краснодара» Лукаса Оласы, ответил на вопрос об адаптации уругвайца в России.

«Лукас здорово адаптировался в «Краснодаре», он провел замечательный первый круг. Его клуб лидирует, что может быть лучше? Мы довольны и рады за него», — заявил представитель футболиста «РБ Спорту».

29-летний Оласа перебрался в «Краснодар» минувшим летом из «Вальядолида». В составе «быков» защитник провел 15 матчей с учетом всех турниров и записал на свой счет один ассист.

«Краснодар» завершил первый круг РПЛ на первом месте в турнирной таблице, оторвавшись от «Зенита» (2-е место) на два очка.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Лукас Оласа

Новости по матчу

Сегодня, 14 Ноября
13:14
Алонсо: «Перед моим переездом в «Краснодар» Халк рассказал о России»
10:33
Олусегун: «Краснодар» — самый большой и великий клуб России»
10:06
Алонсо: «Возможно, кто-то в «Краснодаре» сейчас испытывает давление, для меня его не существует»
09:31
Хуниор Алонсо назвал лучшего нападающего РПЛ
09:13
Радимов: «Для меня «Краснодар» — открытие»
13 Ноября
21:44
Силкин: «Я бы не стал торопиться с увольнением Ганчаренко»
21:37
Дьяков назвал лучшего тренера РПЛ в первом круге
17:27
Гаджиев: «Если «Краснодар» - лидер РПЛ, то Ивич – лучший тренер»
17:09
Бышовец назвал клубы-открытия первого круга РПЛ
16:54
​Дьяков назвал главное открытие первого круга РПЛ
16:53
«Краснодар» провёл лучший первый круг РПЛ в истории по пропущенным голам
16:37
«Краснодар» выдал лучший первый круг в клубной истории
16:10
Сёмин назвал Ивича лучшим тренером первого круга РПЛ
14:59
Вратарь «Краснодара» Сафонов: «Какое чемпионство? Ещё 15 матчей впереди»
13:41
Кордоба: «Сперцян — футболист европейского уровня»
11:19
Президент «Урала» Иванов: «Ганчаренко останется до конца чемпионата — сто процентов»
12 Ноября
16:57
Билялетдинов: «Считаю «Зенит» фаворитом в борьбе с «Краснодаром» за чемпионство»
16:39
Президент «Урала» Иванов — о результатах: «Вроде хорошо работаем, выходим на игру — ничего не получается»
15:33
В «Урале» рассказали, верят ли в Ганчаренко
15:20
Булыкин заявил, что «Краснодар» потеряет лидерство до зимней паузы
14:32
​Гранат оценил лидирующий «Краснодар»
12:05
Орлов: «Краснодару» нужно усиление» 1
11:21
Алонсо: «Никто не ожидал, что «Краснодар» окажется на первом месте»
10:47
Орлов назвал Сперцяна лучшим игроком матча «Зенит» — «Краснодар»
09:27
Якимов: «Если «Краснодар» продолжит играть так, как сейчас, то все шансы на чемпионство есть»
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
УРАЛ КРАСНОДАР
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал.
Сегодня, 14 Ноября
13:51 · Россия. Премьер-лига
Чернышов дал оценку выступлению «Спартака» в первом круге РПЛ
13:50 · Россия. Премьер-лига
​Ловчев упрекнул Абаскаля: «Нечему радоваться – вы отскочили»
13:46 · Россия. Премьер-лига
Алонсо назвал причины спада «Краснодара»
13:41 · Россия. Премьер-лига
​В Госдуме допускают, что Березуцкому угрожают на Западе
13:40 · Россия. Премьер-лига
Тарханов назвал «Спартак» главным разочарованием первого круга РПЛ
13:38 · Россия. Премьер-лига
Сёмин отреагировал на увольнение Кержакова из сербского «Спартака»
13:34 · Россия. Премьер-лига
​Губерниев: «Мне было бы интересно посмотреть на Березуцкого в «Барселоне»
13:33 · Россия. Премьер-лига
Семшов назвал главную причину лидерства «Краснодара» в РПЛ
13:28 · Россия. Премьер-лига
Семшов объяснил, с чем связана плотность в таблице РПЛ
13:25 · Россия. Премьер-лига
Агент Божина: «Факел» с предложением о продлении контракта не выходил»
13:14 · Россия. Премьер-лига
Алонсо: «Перед моим переездом в «Краснодар» Халк рассказал о России»
13:08 · Россия. Премьер-лига
Петржела: «Российские футболисты должны отказаться от гражданства»
13:02 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Тормена - один из лучших центральных защитников РПЛ»
12:56 · Россия. Премьер-лига
Масалитин: «Не понимаю, почему в ЦСКА не используют Арбузова»
12:56 · Россия. Премьер-лига
​В сербском «Спартаке» прокомментировали расставание с Кержаковым
Все новости
Рекомендуем