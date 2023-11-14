Представитель Оласы рассказал об адаптации игрока в «Краснодаре»

Представитель агентства Sport Business, которое ведёт дела защитника «Краснодара» Лукаса Оласы, ответил на вопрос об адаптации уругвайца в России.

«Лукас здорово адаптировался в «Краснодаре», он провел замечательный первый круг. Его клуб лидирует, что может быть лучше? Мы довольны и рады за него», — заявил представитель футболиста «РБ Спорту».

29-летний Оласа перебрался в «Краснодар» минувшим летом из «Вальядолида». В составе «быков» защитник провел 15 матчей с учетом всех турниров и записал на свой счет один ассист.

«Краснодар» завершил первый круг РПЛ на первом месте в турнирной таблице, оторвавшись от «Зенита» (2-е место) на два очка.