Президент «Урала»: Весь футбольный мир за то, чтобы пиво на стадионах разрешили

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов поддержал идею продажи пива на российских стадионах.

«Все прекрасно понимают, что пиво можно продавать на стадионах. Конечно, и для клубов это было бы каким-то денежным подспорьем, если бы пиво разрешили продавать», — приводит слова Иванова Metaratings.

По мнению функционера, сейчас весь футбольный мир выступает за то, чтобы пиво допустили на стадионы.

В нынешнем сезоне «Урал» провел 15 матчей в рамках РПЛ, в которых смог набрать 16 очков.

26 ноября екатеринбургский клуб встретится с «Краснодаром». Начало игры запланировано на 14:00 по мск.