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Сёмин: «Лидерство «Краснодара» — не сенсация»

16 Ноября 2023 • 16:06 Комментировать
Урал
...
Краснодар
26.11 14:00

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о текущем лидерстве «Краснодара» в турнирной таблице РПЛ.

По мнению специалиста, турнирное положение «быков» закономерно, так как клуб грамотно к этому шёл, пригласив сильных легионеров и хорошего тренера, который сразу сумел показать достойный результат.

«Лидерство «Краснодара» — не сенсация. Была бы сенсация, если бы отрыв от второго места был 10 очков. В команде собраны сильные легионеры, есть очень талантливые воспитанники», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

После 15 туров РПЛ «Краснодар» опережает своего ближайшего преследователя «Зенит» на два очка. Следом идут «Динамо», «Крылья Советов» и ЦСКА, отстающие от «быков» на семь баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
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