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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кордоба: «Я всегда хочу забивать, но намного важнее, что «Краснодар» идёт на первом месте»

15 Ноября 2023 • 14:32 Комментировать
Урал
...
Краснодар
26.11 14:00

Форвард «Краснодара» Джон Кордоба ответил на вопрос о бомбардирской гонке в чемпионате России. В настоящий момент – после первого круга – Кордоба делит второе место с рядом игроком, он забил 7 голов. На вершине рейтинга располагается Матео Кассьерра с 12 забитыми мячами.

«Всегда здорово иметь конкуренцию. Особенно приятно разделять её со своим соотечественником Матео Кассьеррой. Я всегда хочу забивать, но намного важнее, что «Краснодар» идёт на первом месте. Это важнее, чем первое место в гонке бомбардиров», - цитирует Кордобу Metaratings.  

В пятнадцати матчах первого круга Премьер-лиги «Краснодар» смог набрать 32 очка. Команда занимает первое место в турнирной таблице, опережая «Зенит» на два зачётных балла.

Ближайший матч чемпионата России «Краснодар» проведёт 26 ноября – против «Урала» на выезде.

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