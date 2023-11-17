Карпов: «Краснодар» не отпустит Сперцяна зимой, он уйдёт летом

Футбольный инсайдер Иван Карпов поделился мнением о возможном уходе полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в ближайшее трансферное окно.

— Сперцяна не отпустят. Он, скорее всего, уйдет летом. В «Ювентус» или в другую команду, это не имеет значения — он уйдет. Скорее всего, это произойдет не сейчас, — сказал журналист в эфире программы «Центральный круг» на «Матч Премьер».

В нынешнем сезоне 23-летний хавбек принял участие в 18 матчах с учетом всех турниров, в которых забил семь мячей и записал на свой счет три результативные передачи.

Контракт Сперцяна с «Краснодаром» действует до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 15 миллионов евро.