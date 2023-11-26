Тарханов: «Краснодар» пока не готов быть лидером, они только привыкают к этому»

Известный российский тренер Александр Тарханов подвёл итоги матча 16-го тура Российской премьер-лиги, в котором «Краснодар» на выезде потерпел поражение от «Урала» со счётом 1:3.

Специалист отметил, что не удивлён этому результату, ведь в Екатеринбурге всегда тяжело играть, к тому же подопечные Виктора Ганчаренко хотели переломить ситуацию.

«Краснодар» пока не готов быть лидером, они только привыкают к этому. Это непростой процесс. Психологически они пока неустойчивы», - приводит слова Тарханова «РБ Спорт».

Напомним, что по итогам 16-го тура подопечные Владимира Ивича упустили лидерство в турнирной таблице.