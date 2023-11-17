Бывший тренер Сперцяна: «Вижу, как он растёт как футболист, набирает уверенности»

Бывший тренер академии «Краснодара» Михтар Давидян поделился мнением об игре полузащитника «быков» Эдуарда Сперцяна.

По мнению специалиста, 23-летний футболист продолжает прогрессировать и является сейчас одним из лучших игроков РПЛ.

«Вижу, как он растёт как футболист, прогрессирует, набирает уверенности. Горжусь тем, что я вижу, и всегда рад за него», — цитирует Давидяна «Чемпионат».

В текущем сезоне Сперцян провёл за «Краснодар» 18 матчей, в которых забил семь голов и отдал три результативные передачи. Ранее сообщалось об интересе к полузащитнику со стороны туринского «Ювентуса». Сейчас портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Армении в 15 миллионов евро.