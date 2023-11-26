​Кривцов ответил, давит ли на «Краснодар» потеря лидерства

По итогам шестнадцатого тура в Российской премьер-лиге сменился лидер – «Зенит» обошёл «Краснодар» (33 очка против 32). Футболист «быков» Никита Кривцов ответил на вопрос, не давит ли на команду упущенное лидерство.

«Нет, не давит. На втором и на втором. Когда на первом месте были, тоже ничего не давило, всё нормально», - цитирует Кривцова Metaratings.

Напомним, что в воскресенье «Краснодар» потерпел поражение от «Урала» на выезде со счётом 1:3. Теперь команда Владимира Ивича будет готовиться к домашней игре против «Оренбурга». Этот матч пройдёт через неделю - 3 декабря.