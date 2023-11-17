Карпов: Если Галицкий выделит деньги на трансферы, то «Краснодар» сможет рассчитывать на чемпионство

Известный журналист Иван Карпов оценил шансы «Краснодара» в борьбе за золотые медали в текущем сезоне чемпионата России.

«Если Галицкий зимой выделит хорошие деньги на трансферы, если добавить игроков для глубины состава, какие-то проблемные позиции продублировать, найти нормального опорника, то с этим составом «Краснодар» сможет рассчитывать на чемпионство», — заявил Карпов в программе «Центральный круг» в эфире «Матч Премьер».

По итогам первого круга подопечные Владимира Ивича возглавляют турнирную таблицу Российской премьер-лиги, набрав 32 очка. Ближайшим преследователем «быков» является «Зенит», на счету которого 30 баллов.