Рыжиков: «Если «Краснодар» идёт первым, то пусть там продержится»

Бывший вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков поделился мнением о перспективах «Краснодара» в нынешнем сезоне.

Эксперт выразил надежду на то, что в чемпионате России будет много конкурентных матчей и лидеры смогут удерживать свои позиции как можно дольше.

«Пусть победит сильнейший. Если на данном этапе «Краснодар» идёт первым, то пусть там продержится. «Зенит» на втором — пускай догоняет. «Рубин» пусть догоняет», — приводит слова Рыжикова «Чемпионат».

После 15 туров РПЛ «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, опережая второй «Зенит» на два очка. «Рубин», отстающий от «быков» на 10 баллов, занимает восьмую строчку.