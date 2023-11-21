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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Черников: «Чемпионский дух у «Краснодара» всегда был»

21 Ноября 2023 • 09:43 Комментировать
Урал
...
Краснодар
26.11 14:00

Полузащитник «Краснодара» Александр Черников высказался на тему того, есть ли у его команды чемпионский дух.

Черников назвал «Краснодар» топ-клубом, в который должны приходить футболисты, уже имеющие менталитет победителя.

«Он есть и всегда был. Матч с «Ростовом» тому пример. Если мы начали выгрызать такие матчи, то это говорит о чём-то. Видна работа всей команды и тренерского штаба», — цитирует Черникова «Спорт-Экспресс».

После 15 туров РПЛ «Краснодар» расположился на первом месте в турнирной таблице, набрав 32 очка. Свой следующий матч «быки» проведут 26 ноября против «Урала». Эта игра состоится в Екатеринбурге и начнётся она в 14:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Александр Черников

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