Масалитин — о жесте Кордобы: Это просто эмоции

Ветеран московского ЦСКА Валерий Масалитин высказался о действиях нападающего «Краснодара» Джона Кордобы, который после матча 16-го тура Российской премьер-лиги против «Урала» (1:3) показал неприличный жест в адрес арбитра, а затем быстро убежал в подтрибунное помещение.

Эксперт отметил, что это были обычные эмоции, ведь на протяжении долгого времени «быки» были лидерами турнирной таблицы, имели большой гандикап, но сейчас он ликвидирован.

«Все это накладывается. Ему хотелось отрицательные эмоции от проигрыша выплеснуть», - приводит слова Масалитина «Газета.Ру».

Ранее СМИ сообщали, что колумбиец может получить четырёхматчевую дисквалификацию.