Балахнин оценил состав «Краснодара» для борьбы за чемпионство

Бывший наставник «Ростова» Сергей Балахнин оценил состав «Краснодара» после потери лидерства в РПЛ по итогам 16-го тура чемпионата.

«Скамейка у «Краснодара» не короткая. Но она не такая сильная, как необходимо для борьбы за чемпионство. К тому же, на мой взгляд, кубанцам не мешает усилить и основной состав. Думаю, что в клубе прекрасно об этом знают и видят, на какие позиции нужно взять игроков», - заявил специалист в интервью Vprognoze.ru.

По мнению эксперта, подопечным Владимира Ивича необходимо использовать ротацию, чтобы создать нужные для дальнейшей борьбы за титул гибкость и разнообразие.

Напомним, что в первом туре второго круга «быки» потеряли лидерство в РПЛ после поражения от «Урала». «Зенит» опережает «Краснодар» на одно очко.