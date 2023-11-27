Ветеран «Урала» Кулаков провёл 250-й матч за клуб

Опытный украинский защитник, 37-летний Денис Кулаков провёл вчера свой 250-й матч за екатеринбургский «Урал». Фактом делится пресс-служба «шмелей».

Напомним, что Кулаков впервые сыграл за «Урал» ещё в 2015 году, с тех пор он неизменно выступает за команду из Екатеринбурга. Ранее в карьере украинец играл за донецкий «Шахтёр», «Ворсклу», «Ильичёвец», «Днепр» и харьковский «Металлист».

В минувшее воскресенье уральцы одолели дома лидера РПЛ – «Краснодар», 3:1. После поражения «быки» потеряли своё лидерство в турнирной таблице и пропустили вперёд «Зенит», а «Урал» победил впервые с августа.