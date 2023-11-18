Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Нагучев назвал чемпиона РПЛ — это не «Зенит»

18 Ноября 2023 • 10:35 Комментировать
Урал
...
Краснодар
26.11 14:00

Известный комментатор Роман Нагучев назвал призёров Российской премьер-лиги по итогам текущего сезона.

«Краснодар», «Зенит», «Спартак». «Краснодар» — чемпион», — заявил Нагучев в эфире программы «Центральный круг» на телеканале «Матч Премьер».

«Быки» выиграли первую половину сезона РПЛ, набрав в 15 турах 32 очка. За ними в таблице располагается «Зенит», у которого в копилке 30 очков. Замыкает тройку «Динамо» (25 баллов).

Добавим, что «Спартак» находится на шестой позиции, однако от призовой тройки его отделяет всего один балл.

Второй круг чемпионата России стартует в следующие выходные, 25 ноября.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Краснодар Роман Нагучев ещё теги

Новости по матчу

17 Ноября
20:45
Нагучев: Чемпионом стать легко, просто нужно победить тех, кто по силам
20:29
Дьяков: «Краснодар» может затрясти из-за отсутствия титулованных игроков
20:21
Карпов: «Краснодар» не отпустит Сперцяна зимой, он уйдёт летом
20:15
Карпов: Если Галицкий выделит деньги на трансферы, то «Краснодар» сможет рассчитывать на чемпионство
18:08
​Бушманов назвал «Краснодар» единственным конкурентом «Зенита»
15:38
Агент: «Восстановление Кайо идёт очень хорошо»
14:50
Бывший тренер Сперцяна: «Вижу, как он растёт как футболист, набирает уверенности»
14:13
Мостовой назвал Ивича лучшим тренером первого круга РПЛ
13:30
Созин назвал сценарий, при котором «Краснодар» будет биться с «Зенитом» за первое место в РПЛ
16 Ноября
20:48
Канчельскис: Ивич — лучший тренер РПЛ в первом круге
20:42
Талалаев верит в зимний переезд Сперцяна в Европу
20:17
Билялетдинов назвал Кордобу лучшим форвардом РПЛ в первом круге
17:28
Игроки «Урала» отправились на недельный сбор в Сочи
16:06
Сёмин: «Лидерство «Краснодара» — не сенсация»
14:33
Билялетдинов: «Есть опасность, что у Сперцяна пропадёт мотивация, если он не уйдёт в «Ювентус» 1
14:03
Рыжиков: «Если «Краснодар» идёт первым, то пусть там продержится»
13:15
Колосков: «Краснодар» — фаворит в борьбе за золото»
15 Ноября
22:08
​Бышовец осторожно оценивает шансы «Краснодара» на чемпионский титул
21:45
Терёхин: «Краснодар» может сохранить лидерство до зимней паузы»
17:40
​Алдонин оценил выступления «Краснодара»
17:36
Назван лидер первого круга РПЛ по голам со стандартов
17:00
Оласа назвал цель «Краснодара»
15:56
​Президент «Урала» поддержал решение КДК о дисквалификации Газинского
15:33
Президент «Урала» Иванов: «Итогами первого круга мы очень недовольны»
15:21
​Газинский дисквалифицирован на два матча
14:33
Тарханов: «У «Краснодара» могут возникнуть проблемы, у них нет опыта и состава, как у «Зенита»
14:32
Кордоба: «Я всегда хочу забивать, но намного важнее, что «Краснодар» идёт на первом месте»
14 Ноября
21:11
Кучугура: «Я знаю, что «Краснодар» не отдаст первое место»
19:23
Нигматуллин: «Краснодар» нацелился на чемпионство, их время пришло
15:51
Алонсо: «Важно, чтобы Волков слушал тренера и опытных игроков»
15:01
Силкин: «Краснодар» способен замахнуться на чемпионство»
13:14
Алонсо: «Перед моим переездом в «Краснодар» Халк рассказал о России»
12:40
Представитель Оласы рассказал об адаптации игрока в «Краснодаре»
10:33
Олусегун: «Краснодар» — самый большой и великий клуб России»
10:06
Алонсо: «Возможно, кто-то в «Краснодаре» сейчас испытывает давление, для меня его не существует»
09:31
Хуниор Алонсо назвал лучшего нападающего РПЛ
09:13
Радимов: «Для меня «Краснодар» — открытие»
13 Ноября
21:44
Силкин: «Я бы не стал торопиться с увольнением Ганчаренко»
21:37
Дьяков назвал лучшего тренера РПЛ в первом круге
17:27
Гаджиев: «Если «Краснодар» - лидер РПЛ, то Ивич – лучший тренер»
17:09
Бышовец назвал клубы-открытия первого круга РПЛ
16:54
​Дьяков назвал главное открытие первого круга РПЛ
16:53
«Краснодар» провёл лучший первый круг РПЛ в истории по пропущенным голам
16:37
«Краснодар» выдал лучший первый круг в клубной истории
16:10
Сёмин назвал Ивича лучшим тренером первого круга РПЛ
14:59
Вратарь «Краснодара» Сафонов: «Какое чемпионство? Ещё 15 матчей впереди»
13:41
Кордоба: «Сперцян — футболист европейского уровня»
11:19
Президент «Урала» Иванов: «Ганчаренко останется до конца чемпионата — сто процентов»
12 Ноября
16:57
Билялетдинов: «Считаю «Зенит» фаворитом в борьбе с «Краснодаром» за чемпионство»
16:39
Президент «Урала» Иванов — о результатах: «Вроде хорошо работаем, выходим на игру — ничего не получается»
15:33
В «Урале» рассказали, верят ли в Ганчаренко
15:20
Булыкин заявил, что «Краснодар» потеряет лидерство до зимней паузы
14:32
​Гранат оценил лидирующий «Краснодар»
12:05
Орлов: «Краснодару» нужно усиление» 1
11:21
Алонсо: «Никто не ожидал, что «Краснодар» окажется на первом месте»
10:47
Орлов назвал Сперцяна лучшим игроком матча «Зенит» — «Краснодар»
09:27
Якимов: «Если «Краснодар» продолжит играть так, как сейчас, то все шансы на чемпионство есть»
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
УРАЛ КРАСНОДАР
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 18 Ноября
11:31 · Россия. Премьер-лига
Балан: Кроме Промеса в «Спартаке» нет футболистов, которые входят в топ-3 на своей позиции в РПЛ
11:00 · Россия. Премьер-лига
Балан: «Если такой «Зенит» выиграет РПЛ, то чемпионат потеряет от этого»
10:51 · Россия. Премьер-лига
Агент Кади: «Интерес к Боржесу был, но «Краснодар» не согласовал трансфер»
10:46 · Россия. Премьер-лига
Из «Краснодара» может уйти бразилец
10:35 · Россия. Премьер-лига
Нагучев назвал чемпиона РПЛ — это не «Зенит»
09:58 · Россия. Премьер-лига
Лещук: «Верю, что «Зенит» не станет чемпионом»
09:03 · Россия. Премьер-лига
Барбоза не верит, что Йович поможет «Локомотиву» стать претендентом на чемпионство
08:57 · Россия. Премьер-лига
Агент Барбоза верит в трансфер Йовича в «Локомотив»
08:35 · Россия. Премьер-лига
Радич: «Гонка между «Зенитом» и «Краснодаром» будет до конца чемпионата»
03:09 · Россия. Премьер-лига
​Масалитин: «Хочу увидеть от сборной современный футбол»
02:54 · Россия. Премьер-лига
​Гаджиев: «Сборная должна жить»
17 Ноября
20:45 · Россия. Премьер-лига
Нагучев: Чемпионом стать легко, просто нужно победить тех, кто по силам
20:29 · Россия. Премьер-лига
Дьяков: «Краснодар» может затрясти из-за отсутствия титулованных игроков
20:21 · Россия. Премьер-лига
Карпов: «Краснодар» не отпустит Сперцяна зимой, он уйдёт летом
20:19 · Россия. Премьер-лига
Родригао: Не могу представить себя в «Спартаке»
Все новости
Рекомендуем