Нагучев назвал чемпиона РПЛ — это не «Зенит»

Известный комментатор Роман Нагучев назвал призёров Российской премьер-лиги по итогам текущего сезона.

«Краснодар», «Зенит», «Спартак». «Краснодар» — чемпион», — заявил Нагучев в эфире программы «Центральный круг» на телеканале «Матч Премьер».

«Быки» выиграли первую половину сезона РПЛ, набрав в 15 турах 32 очка. За ними в таблице располагается «Зенит», у которого в копилке 30 очков. Замыкает тройку «Динамо» (25 баллов).

Добавим, что «Спартак» находится на шестой позиции, однако от призовой тройки его отделяет всего один балл.

Второй круг чемпионата России стартует в следующие выходные, 25 ноября.