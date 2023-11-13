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Вратарь «Краснодара» Сафонов: «Какое чемпионство? Ещё 15 матчей впереди»

13 Ноября 2023 • 14:59 Комментировать
Урал
...
Краснодар
26.11 14:00

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов признался, что сейчас его команда не думает о чемпионском титуле.

Напомним, после 15 туров РПЛ «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, опережая второй «Зенит» на два очка. Отметим, что в своей истории «быкам» ещё не удавалось выиграть чемпионский титул.

«Какое чемпионство? Ещё 15 матчей впереди. Я не понимаю, о каком чемпионстве вы говорите? Надо будет смотреть потом, сейчас ещё рано», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

Свой следующий матч «Краснодар» проведёт 26 ноября против «Урала». Начало этой встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Матвей Сафонов

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