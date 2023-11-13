«Краснодар» выдал лучший первый круг в клубной истории

ФК «Краснодар» выдал лучший первый круг в Премьер-лиге в собственной истории.

Напомним, что в минувшую субботу «быки» сыграли вничью с «Зенитом» - 1:1. Таким образом, «Краснодар» набрал 32 очка в турнирной таблице после 15 туров и сохранил за собой первую строчку, которую занимает с первого тура. Как сообщает Opta Sports, это самый лучший результат в клубной истории после первого круга за все 13 сезонов в высшей лиге.

Предыдущий клубный рекорд в 30 очков был установлен игроками «быков» в сезоне-2014/15. К слову, тогда по итогам сезона краснодарский клуб стал бронзовым призёром чемпионата России.

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