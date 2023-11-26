Бывший российский футболист Максим Деменко в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился мнением касательно нынешних раскладов в чемпионской гонке РПЛ.

- «Зенит» сейчас смотрится хорошо. «Краснодар» в этом туре был плох. Возможно, сыграла роль пауза на сборные. Груз ответственности в какой-то степени спал с «Краснодара». Теперь они на втором месте. И тут теперь два варианта: либо они будут готовы бороться, либо они могут поплыть. В следующем туре, конечно, нужно побеждать. Если «Краснодар» это сделает, то вернется. Если не сможет, то уже может отлететь. Но не стоит ещё списывать «Динамо» и «Спартак». Они не очень далеко от лидирующего «Зенита», - сказал Деменко.