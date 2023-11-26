Кордоба и Сперцян — в стартовом составе «Краснодара» на матч с «Уралом»

Форвард Джон Кордоба и полузащитник Эдуард Сперцян с первых минут выйдут на поле в составе «Краснодара» на матч с «Уралом».

Полностью стартовый состав «быков» выглядит следующим образом: Сафонов (вр), Оласа, Алонсо, Тормена, Волков, Сперцян, Черников, Олусегун, Батчи, Кривцов, Кордоба.

Запасные: Агкацев (вр), Голиков (вр), Арутюнян, Ленини, Эктов, Баньяц, Ахметов, Кади, Мозес, Кокшаров.

Матч 16-го тура Российской премьер-лиги между «Уралом» и «Краснодаром» пройдет сегодня, 26 ноября. Начало поединка запланировано на 14:00 по мск.

За всеми событиями игры можно будет следить в прямой текстовой трансляции на портале LiveResult.