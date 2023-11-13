«Краснодар» провёл лучший первый круг РПЛ в истории по пропущенным голам

Игроки «Краснодара» в первом круге текущего сезона РПЛ пропустили лишь 10 раз за 15 матчей. Как сообщает Opta Sports, это лучший показатель пропущенных мячей для «быков» после первого круга за всю историю выступления команды в высшем футбольном дивизионе России. Выступает «Краснодар» в элите, напомним, с сезона-2011/12.

Что касается числа матчей с пропущенными мячами, то пропускали краснодарцы в восьми из 15 встреч. Однако два мяча за игру в свои ворота Матвей Сафонов пропускал лишь два раза – в игре против «Ростова» (3:2), 7 октября и в игре против «Балтики» (2:2) 21 октября.

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