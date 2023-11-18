Гаджиев рассказал, что даёт команде первое место в РПЛ перед зимним перерывом

Известный тренер и функционер Гаджи Гаджиев поделился мнением о том, что даёт команде первое место перед зимней паузой в чемпионате России.

«В первую очередь это доставляет радость болельщикам, радость игрокам. Успех, безусловно, мотивирует на достижение результатов в целом», — цитирует Гаджиева «Газета.Ру».

По итогам 15 туров лидером Российской премьер-лиги является «Краснодар», который смог заработать 32 очка. Ближайший преследователь «быков» — «Зенит», в копилке команды Сергея Семака 30 зачетных баллов.

Стоит сказать, что до зимнего перерыва все клубы проведут еще по три матча, поэтому лидер чемпионата может смениться.