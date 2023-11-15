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Терёхин: «Краснодар» может сохранить лидерство до зимней паузы»

15 Ноября 2023 • 21:45 Комментировать
Урал
...
Краснодар
26.11 14:00

Экс-игрок «Динамо» Олег Терёхин оценил шансы «Краснодара» остаться лидером РПЛ до зимней паузы.

«До зимней паузы «Краснодар» вполне может сохранить лидерство. Играют они в этом году неплохо. Сейчас краснодарцы почувствовали уверенность, что могут обыгрывать команды, которые всегда находились наверху», — приводит слова Терёхина «Матч ТВ».

В 15 турах чемпионата России «Краснодар» набрал 32 очка, одержав девять побед и сыграв пять раз вничью. Стоит сказать, что на счету «быков» всего одно поражение — это лучший результат в лиге.

В следующем туре РПЛ кубанский клуб будет гостить в Екатеринбурге у местного «Урала». Поединок между командами запланирован на 26 ноября.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Олег Терёхин

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