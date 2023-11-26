​Сафонова и Тормену заменили после столкновения головами

В воскресенье «Краснодар» проводит гостевой матч против «Урала» в рамках 16-го тура чемпионата России. В концовке первого тайма в игровом эпизоде головами столкнулись два игрока «быков» - вратарь Матвей Сафонов и защитник Витор Тормена. Оба футболиста были заменены – Тормена сразу же, а Сафонов в перерыве.

В ближайшее время должна появиться информация о состоянии игроков «Краснодара». Будем следить за новостями.

Следить за матчем Российской премьер-лиги между «Уралом» и «Краснодаром» можно в текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult.