Динияр Билялетдинов объяснил, почему Ивич и Личка — лучшие тренеры РПЛ

Экс-полузащитник «Спартака» Динияр Билялетдинов ответил на вопрос о лучших тренерах чемпионата России в первой половине сезона.

«Тренеры всегда зависят от результата и игры команды. С этой точки зрения себя показали Личка и Ивич. Они показали, что являются грамотными специалистами с точки зрения тактики», — приводит слова Билялетдинова Metaratings.

«Краснодар» под руководством Владимира Ивича возглавляет турнирную таблицу Российской премьер-лиги, сумев заработать 32 очка. На второй позиции находится «Зенит», у которого 30 очков, а замыкает тройку «Динамо» Марцела Лички, в копилке «бело-голубых» 25 зачетных баллов.