​Гаджиев уверен, что «Краснодар» будет бороться за титул до конца сезона

В российском футболе стартует вторая половина чемпионата, и ее лидером начинает не питерский «Зенит», как можно было бы ожидать, а дерзкий «Краснодар». Команда Владимира Ивича еще не проиграла ни одного матча. Известный российский специалист Гаджи Гаджиев уверен в том, что «Краснодар» будет бороться за чемпионский титул до конца сезона, не исключая, что «быки» в итоге и выиграют его.

- Их уровень, который есть сейчас, если они его сохранят, то, думаю, финишируют на первой и второй позициях вместе с «Зенитом». Не знаю, будет отрыв или нет, но вероятность, что они сохранят свои позиции, очень высокая, - цитирует слова Гаджиева Газета.Ru.

Ранее «Краснодар» никогда не становился чемпионом России.