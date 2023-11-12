Булыкин заявил, что «Краснодар» потеряет лидерство до зимней паузы

Экс-нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о шансах «Краснодара» уйти на зимнюю паузу лидером РПЛ.

Напомним, в матче 15-го тура чемпионата России «Краснодар» сыграл вничью с «Зенитом» (1:1) и остался на первом месте.

«Думаю, им не хватает стабильности и мощи, которые необходимы для чемпионской гонки. Так что, мне кажется, до зимней паузы «Краснодар» не удержится на первом месте», — заявил Булыкин Rusfootball.

Специалист отметил, что для борьбы за трофей нужно в обязательном порядке обыгрывать менее статусные команды, а с этим у «быков» могут возникнуть проблемы.

В 15 турах коллектив Владимира Ивича смог набрать 32 очка и выиграл первый круг РПЛ-2023/24. Следом за «быками» идут «Зенит» (30 очков) и «Крылья Советов» (25 очков).