Мор: «Не удивлюсь, если в матче «Урал» — «Краснодар» будет ничья»

Бывший игрок «Спартака» Эдуард Мор поделился ожиданиями от матча 16-го тура РПЛ, в котором встретятся «Краснодар» и «Урал».

По мнению эксперта, лидеры «быков» Эдуард Сперцян и Джон Кордоба вернутся из своих сборных уставшими, поэтому не смогут продемонстрировать в предстоящей встрече свои лучшие качества. Мор считает, что матч «Урал» — «Краснодар» завершится вничью.

«Не удивлюсь, если в этом матче будет ничья со счётом 0:0 или 1:1, потому что все лидеры «Краснодара» уезжали. Сперцян провёл две тяжелейшие игры за сборную, ему не хватит сил и эмоций сыграть в Екатеринбурге. Кордоба летал в Южную Америку», — приводит слова Мора «РБ Спорт».

Матч «Урал» — «Краснодар» состоится 26 ноября в Екатеринбурге. Начало этой встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.