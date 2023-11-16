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Игроки «Урала» отправились на недельный сбор в Сочи

16 Ноября 2023 • 17:28 Комментировать
Урал
...
Краснодар
26.11 14:00

Игроки «Урала» будут готовиться к матчу 16 тура РПЛ против «Краснодара» в тепле. Как сообщает клубная пресс-служба, футболисты и тренерский штаб «Урала» начали сочинский тренировочный сбор. Сегодня днём клуб провёл первую тренировку.

Продлится сбор до 24 ноября – в этот день уральцы отправятся в холодный Екатеринбург, где через один день их ждёт домашняя игра против «быков» на газоне «Екатеринбург Арены».

Напомним, что «Урал» не побеждал в РПЛ уже почти ровно три календарных месяца – с 19 августа. Сейчас у «шмелей» 12 место турнирной таблицы.

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Евро-Футбол.Ру,
Урал

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