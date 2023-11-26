Шутка дня: визуальные метаморфозы «Краснодара» в последних турах

Телеграм-канал СРА4ТВ разместил после поражения «Краснодара» в чемпионате России по футболу фотографию на своей странице:

Напомню, что «Краснодар» в последних пяти матчах чемпионата России по футболу два раза сыграл вничью, обыграл со счётом 2:1 «Крылья Советов» и проиграл в двух поединках, сперва ЦСКА 0:1 и в крайнем туре «Уралу» со счётом 1:3. Команда растеряла всё своё преимущество и опустилась на вторую строчку, пропустив вперёд «Зенит». После шестнадцати туров у «Краснодара» в копилке 32 очка, у лидирующего «Зенита» - 33 балла.