Победа над «Краснодаром» стала для «Урала» 150-й в чемпионате России

Екатеринбургский «Урал» поделился в соцсетях приятным для болельщиков команды фактом. Оказывается, что недавняя воскресная победа над «Краснодаром» (3:1) в 16-м туре РПЛ стала 150-й для «шмелей» в высших дивизионах чемпионата России.

«Поздравляем болельщиков с этим достижением! Благодарим вас за поддержку. Продолжаем писать нашу историю вместе с вами», - обратились в «Урале» к преданным болельщикам.

Напомним, что в Премьер-лиге «Урал» выступает уже с 2013 года. С тех пор клуб ни разу не вылетал из элиты российского футбола. Также в высшем дивизионе страны уральцы выступали с 1992 по 1996 годы, но тогда команда называлась «Уралмаш».