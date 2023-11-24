Чанов: Агкацев не будет играть в «Краснодаре»

Экс-тренер московского ЦСКА Вячеслав Чанов высказался о будущем вратаря «Краснодара» Станислава Агкацева.

«Мне импонирует манера игры Агкацева. Ему надо двигаться вперед. Станиславу нужна игровая практика, а в «Краснодаре» ее не будет, потому что играет Сафонов», — приводит слова Чанова «РБ Спорт».

В текущей кампании 21-летний Агкацев принял участие в шести играх Кубка России и два раза смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

Контракт футболиста с «быками» рассчитан до 2025 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость Агкацева составляет один миллион евро.