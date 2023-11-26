Деменко: «Очень разочарован игрой «Краснодара»

Бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал поражение «Краснодара» в матче против «Урала».

«Я не думаю, что «Краснодар» перегорел. «Урал» - просто очень боевая команда. Они это продемонстрировали. Я думал, что если «Краснодар» забьет первый гол, то проблем не будет. А получилось по-другому совсем. Я очень разочарован игрой «Краснодара», честно говоря. Давно не было, чтобы они проиграли по владению мячом.

А вот «Урал» очень порадовал. Команда доказывает, что играть можно со всеми и биться нужно со всеми. Они, не имея больших возможностей, обыгрывают любых соперников. После перерыва игра полностью поменялась. Я увидел недопонимание со стороны «Краснодара», - сказал Деменко.