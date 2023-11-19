Газизов назвал Ивича, Семака и Осинькина лучшими тренерами первого круга РПЛ

Гендиректор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов назвал лучших тренеров первого круга текущего розыгрыша РПЛ.
Эксперт выделил Владимира Ивича («Краснодар»), Сергея Семака («Зенит») и Игоря Осинькина («Крылья Советов»).
«Хорошо сработал главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич. Дальше поставил бы Богдановича (Семака), без вопросов. Третьим назову Осинькина. Эта троица работает получше», — приводит слова Газизова «РБ Спорт».
Напомним, после первого круга турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар», опережающий второй «Зенит» на два очка. «Крылья Советов» Осинькина располагаются на четвёртой строчке.
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