​Газинский дисквалифицирован на два матча

Полузащитник «Урала» Юрий Газинский получил дисквалификацию на два матча чемпионата России. Соответствующее решение вынес Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза.

Газинский в матче 15-го тура чемпионата России получил красную карточку за агрессивное поведение в виде удара соперника. Футболист принял участие в заседании КДК по видеосвязи.

Напомним, что «Крылья Советов» обыграли «Урал» на своём поле со счётом 3:1. Самарцы сейчас занимают четвёртое место в турнирной таблице Премьер-лиги, а екатеринбуржцы – 12-е.

В 2023 году «Урал» сыграет в чемпионате против «Краснодара», «Пари НН» и «Локомотива».